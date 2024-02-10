Снегопады начнутся в Москве в понедельник, 12 февраля, и продолжатся на следующий день. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки в эти дни будут не слишком сильными, в диапазоне 3-5 миллиметров, однако для столицы это будет «вполне ощутимо».

— Осадки в столице будут связаны с резким изменением циркуляции воздуха. Массы будут поступать с юго-востока, отсюда высока вероятность снега и повышения температур, — пояснил Вильфанд.

Осадки прекратятся в Москве к полудню вторника. Температура воздуха в столице в ночь на понедельник составит 7-9 градусов ниже нуля, однако уже днем она будет расти и достигнет минус двух — нуля градусов. В то же время ожидается холодный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В понедельник, 12 февраля, в столицу может прийти ледяной дождь, который спровоцирует образование гололедицы на дорогах.