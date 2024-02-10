Москвичам рассказали, в каких округах столицы больше всего электробусов

Свыше 350 электробусов поставили в Москву в прошлом году. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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По его словам, электробусы начали курсировать на 39 городских маршрутах. Они соединяют округа и районы со станциями метрополитена и МЦД, а также помогают пассажирам добраться до соцобъектов.

— Самые современные российские электробусы вышли на маршруты в десяти округах. (...) Количество ежедневных поездок на электробусах в будни достигает отметки 500 тысяч. Это примерно на 75 тысяч больше, чем год назад, — отметил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что качество обслуживания пассажиров повысилось, а влияние на окружающую среду существенно уменьшилось.

Он добавил, что в минувшем году больше всего экологичных маршрутов появилось в СЗАО, где электробусы заменили автобусы на 13 направлениях. На данный момент по числу экологического транспорта лидирует северо-восток столицы. Здесь электробусы курсируют на 39 маршрутах. На втором месте ЦАО — 28 маршрутов, а тройку лидеров замыкает Западный административный округ с 21 маршрутом электробусов, передает официальный сайт мэра Москвы.