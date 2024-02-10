Собянин: Приведем в порядок 785 улиц Москвы в формате «от дома до дома»

Специалисты впервые за год приведут в порядок сразу 785 улиц в разных районах столицы в формате «от дома к дому». Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такой формат предполагает благоустройство городской территории от здания на одной стороне улицы до дома — на другой.

— Приоритетной задачей является комфорт и для пешеходов, и для автомобилистов, — отметил мэр Москвы.

Специалисты обновят дорогу и тротуары, обустроят удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, создадут новые пешеходные переходы, установят современные остановочные павильоны и элементы пешеходной навигации. Также в столичных районах появятся новые зеленые зоны со скамейками.

Работы такого формата будут проводиться на Комсомольском и Нахимовском проспектах, улицах Академика Королёва и Авиамоторная, а также на набережных реки Яузы, отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.