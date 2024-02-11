Водосточная сеть Москвы увеличилась на 313 километров в 2023 году

Одновременно с созданием новых водосточных сетей специалисты обновляли существующую инфраструктуру.

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Общая протяженность водосточной системы Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров и достигла 8853 километров. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Рост водосточной сети произошел благодаря работам, которые проводятся при строительстве коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, реновации жилого фонда и развития дорожно-транспортной сети.

Одновременно с созданием новых водосточных сетей специалисты ГУП «Мосводосток» обновляли существующую инфраструктуру. По 315 адресам в 2023 году прошли работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции участков сетей, где установлены водостоки с высокой степенью износа.

При прокладке трубопроводов использовался закрытый метод и применялись бестраншейные технологии продавливания в грунте. Это более надежно, экологично и экономично, не оказывает влияния на другие коммуникации, а также не наносит ущерба газонам и благоустроенным территориям.

При реконструкции широко использовались технологии санации. Это протаскивание внутри старой трубы гибкого полимерного стеклопластикового рукава, а также разрушение старой железобетонной трубы и протаскивание на ее месте новой пластиковой водосточной трубы. Общая протяженность обновленных участков водосточной сети достигла в 2023 году более 46 километров. В 2024-м планируется реконструировать столько же — 46 километров водосточных сетей более чем по 270 городским адресам.

Кроме того, за счет новых и реконструированных ливневых сетей на улицах и дорогах Москвы выросла инфраструктура приема осадков. Количество смотровых и дождеприемных колодцев в 2023 году увеличилось на 15 тысяч единиц. Благодаря ежегодному развитию водосточной сети в Москве постоянно увеличивается площадь территорий, где атмосферные осадки отводятся в подземные трубопроводы и коллекторы. Таким образом, снижается вероятность образования скоплений воды в городе после прохождения весенних паводков и ливневых дождей.