Дорожное движение ограничат в нескольких округах Москвы

Дорожное движение ограничат в нескольких округах
В нескольких столичных округах ограничат дорожное движение. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Такие ограничения связаны со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей на этих участках. Также здесь будет проводиться спортивное мероприятие.
Участок Новосходненского шоссе закроют для движения грузового транспорта 10 февраля до 17:00, а участок улицы Кошкина полностью перекроют с 12 февраля по 15 августа.
Одна-две полосы будут недоступны для проезда с 12 февраля по 26 октября на участках Пролетарского проспекта, Кавказского бульвара, Юго-Восточной хорды Московского скоростного диаметра. А на нескольких участках в парке «Сокольники» перекроют полосу с 13 февраля по 30 октября.
С 13 февраля по 30 апреля одна полоса будет закрыта для движения транспорта на участке Брюсова переулка. Также здесь временно запретят парковаться, передает официальный сайт мэра Москвы.
До 19 апреля будут перекрыты части улиц Зеленовки и Школьной, а также проезд в районе СНТ «Рязаново» в Новой Москве. Недоступны для движения транспорта будут и другие участки.