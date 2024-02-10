Дорожное движение ограничат в нескольких округах Москвы

В нескольких столичных округах ограничат дорожное движение. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Такие ограничения связаны со строительными работами и реконструкцией инженерных сетей на этих участках. Также здесь будет проводиться спортивное мероприятие.

Участок Новосходненского шоссе закроют для движения грузового транспорта 10 февраля до 17:00, а участок улицы Кошкина полностью перекроют с 12 февраля по 15 августа.

Одна-две полосы будут недоступны для проезда с 12 февраля по 26 октября на участках Пролетарского проспекта, Кавказского бульвара, Юго-Восточной хорды Московского скоростного диаметра. А на нескольких участках в парке «Сокольники» перекроют полосу с 13 февраля по 30 октября.

С 13 февраля по 30 апреля одна полоса будет закрыта для движения транспорта на участке Брюсова переулка. Также здесь временно запретят парковаться, передает официальный сайт мэра Москвы.