Первую рожденную в РФ панду поздравили с китайским Новым годом

Первую рожденную в России панду — Катюшу — поздравили с китайским Новым годом в Московском зоопарке. Об этой у себя в Telegram-канале сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

По ее словам, маленькой панде преподнесли в качестве подарка торт с лакомствами и бамбукового дракона.

«Поздравили Катюшу с китайским Новым годом!» — написала Акулова.

Ранее сообщалось, что маленькая панда научилась пользоваться шестым псевдопальцем. Он позволяет ей хватать и держать тонкие стебли и листья бамбука.