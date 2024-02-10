Московский зоопарк поделился кадрами с разбирающей подарки пандой Катюшей

Малышка-панда Катюша из Московского зоопарка активно разбирает подарки, которые ей вручили в честь Китайского Нового года. Видеороликом с косолапой поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На кадрах видно, как панда сначала осторожно разбирает врученную подаренную ей поделку из бамбука. Спустя некоторое время Катюша решает исследовать ее не только на запах, но и на вкус и принимается грызть палки.

— Пока посетители ждали Катюшу с посетительской стороны… она «разбирала подарки», — рассказала Акулова в своем Telegram-канале.

В период с 9 по 11 февраля на территории Московского зоопарка пройдет акция «Пандамания». Всем тезкам родившейся малышки-панды Катюши, а также посетителям в костюмах панды будет предоставлен бесплатный вход в зоосад.