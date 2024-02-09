Метеоролог назвала самый холодный день февраля

Метеоролог Макарова назвала самый холодный день февраля
В субботу, 10 февраля, в Москве настанет самый холодный день месяца. Температура в Москве опустится до минус 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий метеоролог Гидромецентра России Марина Макарова.
По ее словам, в субботу ожидается морозная и комфортная погода. Это будет самый холодный день в феврале этого года. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов.
— Температура ночью понизится до минус 22–23 градусов в Москве. В центре столицы она составит 18–20 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет минус 11–13 градусов. Будет преимущественно без осадков. Атмосферное давление вырастет почти до нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба в ночные часы, А днем оно будет немного выше нормы — 750. Ветер ожидается юго-восточный, по силе 2–7 метров в секунду. Это будет комфортный зимний день, — сказала она.
Метеоролог отметила, что в воскресенье температура начнет повышаться, но из-за ветра может ощущаться менее комфортной, чем в субботу.
— В воскресенье также будет морозная ночь, температура воздуха опустится до 17–20 градусов. Ожидается преимущественно без осадков в ночные часы. Днем будет облачная погода с небольшим снегом, местами он может быть умеренным. Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Днем потеплеет до минус 7–9 градусов. Облачность будет постепенно уплотняться. При такой высокой температуре и умеренном ветре погода может показаться менее комфортной и радостной, чем была в субботу — холодная, но солнечная. Атмосферное давление продолжит расти до 765 миллиметров ртутного столба, — рассказала Макарова.
В понедельник ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, потому что к столице приблизится очередной циклон с запада, объяснила специалист.
— Он принесет небольшие осадки, это будет мокрый снег. Местами возможно образование гололеда и налипание мокрого снега на дорогах. Ветер будет восточный, по силе 5–10 метров в секунду. Ночью в понедельник будет минус 7–9 градусов, а днем — минус 1–3 градуса, — сообщила Макарова.
Собеседница «ВМ» посоветовала автомобилистам быть осторожнее на дорогах столицы и беречь себя.
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на грядущей неделе ожидается очередная оттепель, но есть вероятность осадков в виде ледяных дождей. По его словам, в первый день новой недели погоду испортит надвигающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Воздушные массы из Средиземноморья станут причиной осадков в смешанной фазе — высока вероятность ледяных дождей.