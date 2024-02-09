Метеоролог назвала самый холодный день февраля

— В воскресенье также будет морозная ночь, температура воздуха опустится до 17–20 градусов. Ожидается преимущественно без осадков в ночные часы. Днем будет облачная погода с небольшим снегом, местами он может быть умеренным. Ветер восточный 5–10 метров в секунду. Днем потеплеет до минус 7–9 градусов. Облачность будет постепенно уплотняться. При такой высокой температуре и умеренном ветре погода может показаться менее комфортной и радостной, чем была в субботу — холодная, но солнечная. Атмосферное давление продолжит расти до 765 миллиметров ртутного столба, — рассказала Макарова.