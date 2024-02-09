«Вышел посмотреть»: манул Тимоша решил взглянуть на китайские фонарики

Московский зоопарк в пятницу, 9 февраля, поделился кадрами, как манул Тимоша решил утолить любопытство и взглянуть на китайские фонарики.

© Пресс-служба зоосада

— Тимоша вышел посмотреть на фонарики, которыми украсили к китайскому Новому году павильон «Фауна Китая», — подписали публикацию киперы.

На предоставленных фотографиях Тимофей выглянул из своего укрытия и начал прогуливается по территории вольера, подсвеченного красным светом китайских фонарей. Видимо, считают зоологи, его заинтересовало необычное освещение.

В середине января столичный зоосад опубликовал ролик с Тимофеем и его зимним меланхоличным настроением. На кадрах представитель семейства кошачьих выглядывает на заснеженную улицу. Еще зоопарк показал попытки Тимоши вскарабкаться на дерево. Это оказалось не так-то просто для манула, который качественно подготовился к зиме в процессе зажировки.

Кроме того, зоосад показал, как манул с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру.

Пресс-служба Московского зоопарка