Собянин: Благоустроим в этом году еще два участка парка «Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 февраля, рассказал, что в столице будет продолжена реализация масштабного проекта последних лет — создания городского парка «Яуза».

© Вечерняя Москва

Мэр отметил, что в текущем году планируется благоустройство двух участков, расположенных возле Яузы. К числу локаций относятся территории вдоль Сельскохозяйственной улицы и Тенистого проезда.

— С 2016 года привели в порядок 13 участков общей площадью 324,6 гектара, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

8 февраля глава города рассказал о планах по благоустройству набережных столицы на 2024 год. Так, в текущем году специалисты приведут в порядок Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, а также прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Кроме того, будут укреплены берега рядом со стадионом «Спартак».