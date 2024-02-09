«Испортят ледяные дожди»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Ледяные дожди и потепление до -1 градуса ожидаются в Москве в следующий понедельник, 12 февраля. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, к понедельнику в столицу придут теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья — они накроют холодную подстилающую поверхность. Это станет причиной выпадения осадков в смешанной фазе.

«Высока вероятность ледяных дождей. Ледяная глазурь, которая появится на ветвях деревьев и проводах, изрядно увеличит весовую нагрузку и может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередач, да и на дорогах и тротуарах будет очень скользко», — написал Леус.