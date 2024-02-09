Пресс-служба Московского зоопарка в пятницу, 9 февраля, поделилась кадрами с водными процедурами капибар, которым нестрашны пришедшие в столицу морозы.

На опубликованном видео животные резвятся в бассейне вольера. Сначала капибары лениво плещутся в воде, после чего начинают играть друг с другом. Своим поведением животные напоминают детей, которые решили помериться силой на дачной речке, или типичных туристов на пляже.

— На улице мороз, а у наших капибар дома — настоящий курорт, — следует из подписи к публикации.

Три детеныша капибары, которые родились летом в Московском зоопарке, оказались очень похожи по характеру на своих родителей — Кузьму и Малую. 30 декабря стало известно, что у пары капибар родилось уже третье по счету потомство — на свет появились двое малышей.

14 января столичный зоосад показал будни «самых маленьких капибариков». На видео животные снуют по вольеру вместе с родителями и исследуют его территорию — от искусственных водоемов до потайных каменных проходов.