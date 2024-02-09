Названы самые популярные функции приложения «Московский транспорт»

Суммарно все пользователи провели 261 год в приложении «Московский транспорт» в 2023 году. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в пресс-службе платформы.

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В январе нынешнего года самой востребованной функцией стал прогноз прибытия городского транспорта — такой опцией за месяц москвичи воспользовались три миллиона раз. Это стало рекордом с самого начала введения функции в 2017 году. Также часто жители столицы искали электрозаправочные станции и места аренды автомобилей.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что горожане порядка 80 миллионов раз воспользовались услугами и сервисами приложения «Моя Москва» за последние пять лет.

Сергей Собянин также рассказал, как изменился городской портал mos.ru в 2023 году. Так, появился раздел «Помощь», а в личном кабинете модернизировали раздел «Безопасность». Кроме того, в прошлом году был запущен сервис «Мой питомец».