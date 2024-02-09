СК: причиной пожара в Москве стало нарушение работы системы обогрева кровли

Следователями рассматривается нарушение работы системы обогрева кровли в качестве одной из приоритетных причин пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Москве. "Приоритетной версией является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания", - отмечается в публикации. В ГСУ также указали, что на чердаке между первым и вторым подъездами были уничтожены огнем электропроводка и электрооборудование. В самом начале площадь возгорания на кровле дома по улице Черняховского в Москве составляла 300 кв. м, позднее огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли два вертолета. Пожар был ликвидирован. Столичные городские службы начали проводить восстановительные работы с целью ликвидации последствий пожара в жилом доме на улице Черняховского рядом со станцией метро "Аэропорт".