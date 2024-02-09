Городские службы рассказали о восстановлении после пожара на улице Черняховского

Городские службы работают над ликвидацией последствий возгорания, которое произошло в жилом доме на севере Москвы на улице Черняховского. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города.

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Отмечается, что в работах задействовано необходимое количество техники и специалистов, а восстановительные работы будут протекать непрерывно. Сейчас проходит обследование помещений. На месте происшествия также создан оперативный штаб, а лишившиеся крова жильцы размещены в отелях, следует из публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Пожар, о котором идет речь, произошел ночью 9 февраля в доме на севере столицы. Крыша шестиэтажного жилого дома загорелась на севере столицы. Пожар произошел на улице Черняховского, 2. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.