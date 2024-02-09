Сергунина анонсировала серию бесплатных курсов в «Технограде» на ВДНХ

В феврале специалисты инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов, на которых все желающие смогут освоить новые профессиональные навыки, а также повысить квалификацию. Общая продолжительность программ — 168 часов. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Всего пройдет больше 20 бесплатных курсов, посвященных дизайну, маркетингу, информационным технологиям, строительству и другим темам. Шесть из них доступны онлайн, — рассказала заммэра.

Сергунина добавила, что все желающие смогут изучить основы motion-дизайна 10 и 11 февраля. В рамках курса посетители узнают, где его можно использовать, а также самостоятельно смонтировать простую видеоанимацию в специальной программе.

В свою очередь 17 февраля стартуют занятия по направлению «Основы веб-дизайна». На них можно будет узнать о практическом опыте в разработке интерфейса приложений и научиться вести проект в команде.

Еще начинающих бизнесменов и маркетологов 19 февраля приглашают на курс «Предпринимательство в цифровой среде». В ходе образовательной программы эксперты познакомят с инструментами и методами продвижения бренда в интернете, предоставят базовые знания о конкуренции и построении своего проекта. Также жители столицы могут освоить программирование на языке Python.

Для участия в этих и других программах понадобится предварительная регистрация на сайте комплекса. После обучения слушатели получат сертификаты.