$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Москвичам рассказали, какая погода ожидается в пятницу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала о предстоящей погоде в Москве в пятницу. По словам метеоролога, в столице будет облачно и преимущественно без осадков, передает РИА Новости.

Котилевская отметила, что максимальная температура воздуха в столице составит минус 9 – минус 11, по области — минус 9 – минус 14.

«Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — добавила специалист.

Также она сообщила о повышении в пятницу атмосферного давления – до 741 миллиметра ртутного столба.

Москвичей предупредили о приближении сибирских морозов

Ранее сообщалось, что сильный снегопад, который начался в среду, 7 февраля, повлек за собой крупные ДТП в столичном регионе. Как писала газета «Известия», в них пострадали десятки человек, есть погибший. В среду непогода обрушилась также на Тульскую, Оренбургскую, Самарскую области, Удмуртию и Ингушетию.

Новости Москвы
Видео
Москва
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости