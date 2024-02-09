Москвичам рассказали, какая погода ожидается в пятницу
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала о предстоящей погоде в Москве в пятницу. По словам метеоролога, в столице будет облачно и преимущественно без осадков, передает РИА Новости.
Котилевская отметила, что максимальная температура воздуха в столице составит минус 9 – минус 11, по области — минус 9 – минус 14.
«Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — добавила специалист.
Также она сообщила о повышении в пятницу атмосферного давления – до 741 миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад, который начался в среду, 7 февраля, повлек за собой крупные ДТП в столичном регионе. Как писала газета «Известия», в них пострадали десятки человек, есть погибший. В среду непогода обрушилась также на Тульскую, Оренбургскую, Самарскую области, Удмуртию и Ингушетию.