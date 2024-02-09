Москвичам напомнили о бесплатной утилизации авто на сервисе «Вывоз ненужных вещей»

30 автомобилей утилизировали с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

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— Сдать машину на утилизацию можно бесплатно. Заявки принимают от авторизованных совершеннолетних пользователей портала mos.ru. (...) В назначенный день специалисты компании–партнера приедут, проверят документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, и заберут транспортное средство, — объяснил он.

По его словам, легковые авто отправляют на экологичную утилизацию. Переработанные металлы, пластик, стекло и резина используются при изготовлении новых машин, а также запчастей для сантехники и мебели.

За время работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители столицы сдали на утилизацию свыше тысячи тонн металла. Из утилизированных вещей извлекают полезные черные и цветные металлы, а также пластик, после чего их могут измельчить, переплавить или спрессовать.