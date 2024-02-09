Москвичам напомнили о бесплатной утилизации авто на сервисе «Вывоз ненужных вещей»
30 автомобилей утилизировали с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
— Сдать машину на утилизацию можно бесплатно. Заявки принимают от авторизованных совершеннолетних пользователей портала mos.ru. (...) В назначенный день специалисты компании–партнера приедут, проверят документы, подтверждающие право собственности на автомобиль, и заберут транспортное средство, — объяснил он.
По его словам, легковые авто отправляют на экологичную утилизацию. Переработанные металлы, пластик, стекло и резина используются при изготовлении новых машин, а также запчастей для сантехники и мебели.
За время работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители столицы сдали на утилизацию свыше тысячи тонн металла. Из утилизированных вещей извлекают полезные черные и цветные металлы, а также пластик, после чего их могут измельчить, переплавить или спрессовать.
За прошедший год жители столицы при помощи городского сервиса «Вывоз ненужных вещей» отправили на переработку на 37 процентов больше вторсырья, чем годом ранее. Специалисты сервиса принимают для утилизации разногабаритные вещи — от старой мебели и бытовой техники до пианино, оконных рам и чугунных ванн.