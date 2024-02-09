Горожан пригласили в павильон «Умный город» на ВДНХ

Познакомиться с цифровыми сервисами, которые реализуются в столице, можно в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

© Вечерняя Москва

В 2023 году года «Умный город» принимал в среднем свыше 10,6 тысячи посетителей каждый месяц. В пресс-службе отметили, что технологичные проекты Москвы экономят время и ресурсы горожан. Сейчас практически любой бытовой вопрос решается онлайн, а управлять социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры городу помогают технологии.

— Выставка «Умный город» позволяет посетителям в наглядной и интерактивной форме узнать о ключевых решениях города, которые делают жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, — рассказали представители департамента.

Экспозиция состоит из шести тематических разделов. Все желающие смогут узнать о том, как цифровые технологии внедряют в транспортную систему, здравоохранение, образование и в процессы благоустройства Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.