Москвичам рассказали о погоде в День влюбленных

Праздничные букеты 14 февраля москвичам придется поберечь от холода. О погоде в День влюбленных жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радиоточкой НСН».

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В Москве ожидаются двадцатиградусные морозы, которые принесет обширный антициклон. Метеоролог советует тщательнее укрывать от ветра цветы, которые мужчины несут любимым. Сильных снегопадов, по прогнозам синоптика, не будет. Возможен небольшой снег в начале грядущей недели.