В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пользуется шестым псевдопальцем

По словам специалиста, у животных этого вида есть шестой псевдопалец на передней лапе. Такая особенность помогает хватать и держать тонкие стебли и листья бамбука.

Медвежонок нередко проводит время с матерью Диндин. До этого Акулова публиковала видео, на котором они вместе лежат на лестнице в вольере. При этом старшая из панд спокойно расположилась на предмете. Катюша тем временем цепляется за родительницу лапами, покусывает за бок и пытается играть.