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Панда Катюша из Московского зоопарка научилась пользоваться шестым псевдопальцем

Панда Катюша овладела новым навыком. Об этом сообщает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша пользуется шестым псевдопальцем
© https://t.me/svetlanaakulova1 / Telegram

По словам специалиста, у животных этого вида есть шестой псевдопалец на передней лапе. Такая особенность помогает хватать и держать тонкие стебли и листья бамбука.

«Наша Катюша уже научилась у мамы пользоваться этим пальцем и умело удерживает палочки», – поделилась глава зоопарка.

Медвежонок нередко проводит время с матерью Диндин. До этого Акулова публиковала видео, на котором они вместе лежат на лестнице в вольере. При этом старшая из панд спокойно расположилась на предмете. Катюша тем временем цепляется за родительницу лапами, покусывает за бок и пытается играть.

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