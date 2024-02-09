Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

В предстоящие выходные, 10 и 11 февраля, в столичном регионе прогнозируется похолодание. Столбики термометров в Москве опустятся до 20 градусов нижу нуля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По словам синоптика, пришедшие в столицу морозы достигнут своего пика ночью 10 февраля. В Москве в это время будет -20 градусов, а в Подмосковье еще холоднее — от 23 до 25 градусов нижу нуля. Днем станет теплее благодаря ясному небу. Средние показатели температуры будут варьироваться от -10 до -13 градусов.

В воскресенье будет теплее, однако вместе с этим прогнозируется небольшой снегопад.

— В понедельник эта слабо морозная погода сохранится. А затем нас ждет очередное похолодание, — рассказал Александр Шувалов «Известиям».

В беседе с «Вечерней Москвой» Александр Шувалов также рассказал, что в ближайшие три дня в столичном регионе ожидаются особенно низкие температуры, и объяснил, с чем связано серьезное похолодание и как долго оно продлится.