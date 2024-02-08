Колесо обозрения "Солнце Москвы" временно остановили

Движение колеса обозрения "Солнце Москвы" временно остановлено. Такая информация появилась днем 8 февраля на сайте аттракциона.

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В сообщении сказано, что причина остановки проката - морозы. Посетителям рекомендовали уточнять информацию по телефону +7(495)737-77-17 или на сайте аттракциона.

Согласно прогнозу метеорологов, в ближайшие дни температура воздуха будет только падать. И к субботе может опуститься до -23 градусов. Однако уже в понедельник ожидаются новый снегопад и потепление до -6...-10.

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