Сугробы в Москве достигли 60 сантиметров в высоту
Это рекорд для 8 февраля. Прежнее максимальное значение было зафиксировано 25 лет назад — тогда снежный покров составил 58 сантиметров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммунальщики в Москве работают круглосуточно. В уборке улиц задействованы 15 тысяч человек и спецтехника.
Накануне сильный снегопад на столицу обрушил циклон «Ольга» обрушил. Пробки в городе достигли 9 баллов. Сегодня циклон сместится в Рязанскую и Тамбовскую области, а также в регионы Поволжья, а Москву на днях ждут 20-градусные морозы.