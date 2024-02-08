Сугробы в Москве достигли 60 сантиметров в высоту

Это рекорд для 8 февраля. Прежнее максимальное значение было зафиксировано 25 лет назад — тогда снежный покров составил 58 сантиметров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Коммунальщики в Москве работают круглосуточно. В уборке улиц задействованы 15 тысяч человек и спецтехника.