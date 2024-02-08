Московский зоопарк показал, как панденок проводит время на лестнице с мамой
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с панденком Катюшей. На нем маленькая панда проводит время с мамой Диддин на деревянной лестнице, ведущей в вольер. Взрослая панда спокойно расположилась на лестнице, пока маленькая крутится в разные стороны, цепляется за мать лапами и пытается играть с ней, покусывая за бок.
«И кто говорит, что лесенка мала. Отлично с мамой помещаемся», — прокомментировала Акулова запись от имени Катюши.
«Наша любимая розовая плюшечка», «Просто невозможная милота», «Так здорово, действительно Катюша на маминой лапке сидит и так ей хорошо...» — восхитились подписчики канала.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, как панда Катюша изучает порог вольера.
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