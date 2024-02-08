Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с панденком Катюшей. На нем маленькая панда проводит время с мамой Диддин на деревянной лестнице, ведущей в вольер. Взрослая панда спокойно расположилась на лестнице, пока маленькая крутится в разные стороны, цепляется за мать лапами и пытается играть с ней, покусывая за бок.