Москвичам рассказали о погоде на 14 февраля

В День святого Валентина, 14 февраля, в Москве ожидается почти весенняя погода. Об этом NEWS.ru России Роман Вильфанд .

Днем столбики термометров окажутся на отметках минус 1–6 градусов Цельсия, а ночью ожидается минус 3–8. Температура окажется примерно на полтора-два градуса выше нормы. Также 14 февраля прогнозируется снег, в целом ожидается мягкая погода без сильного ветра.

Ранее Роман Вильфанд предсказал холодные и светлые ночи в выходные, 10 и 11 февраля. Светлые ночи ждут жителей столицы благодаря лунным лучам, отражающимся на снеге. При этом в ночь на субботу, 10 февраля, температура воздуха в столице может опуститься до минус 22–24 градусов. Днем ожидается минус 10–15 градусов. В ночь на воскресенье, 11 февраля, похолодает до 23 градусов, днем термометры покажут минус 10 градусов.