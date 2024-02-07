Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада

«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололёдной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлечённые силы и техника городских инженерных компаний», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.