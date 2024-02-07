Москвичам пообещали морозы

В Москву к выходным, 10 и 11 февраля, придут морозы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, в ночь на субботу, 10 февраля, столбики термометров в столице опустятся до отметок минус 20-22 градуса, днем потеплеет до минус 14-16 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется около минус 18 градусов, что практически на 11 градусов ниже нормы.

В воскресенье, 11 февраля, ночью температура составит минус 20 градусов, днем — минус 8-13 градусов. Также ожидается снег. Температура окажется ниже нормы на 8-9 градусов.

Синоптик напомнила, что морозные январские дни 2024 года аномалия средней суточной температуры воздуха в Москве достигала минус 20 градусов.