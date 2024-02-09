Синоптик Вильфанд рассказал об аномально холодной погоде в Москве

«В Москве аномально холодная погода, и сегодня, и в субботу. Температуры будут просто близки к экстремально высоким, на 10-12 градусов ниже нормы. Если конкретно, в ночь на пятницу будет -15..-20 °С, а дневные температуры — -10...-15 °С. В ночь на субботу ожидается -22...-24 °С, по области — до -27 °С. Днем тоже будет от -11...-13 °С, по области до -15 °С. В воскресенье такая же холодная погода», — рассказал Вильфанд.