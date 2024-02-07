Москвичам рассказали об улучшениях в наземном транспорте

Специалисты обновили боковые экраны наземного городского транспорта столицы. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

По его словам, на тысяче электробусов и почти 1,4 тысячи автобусов информация о маршруте стала отображаться лучше. Большие медиаэкраны показывают пассажирам номер маршрута, а также конечную, текущую и четыре следующих остановки с пересадками на другие виды транспорта.

Теперь маршруты отображаются различными цветами: розовым (социальный маршрут), голубым (районный), зеленым (ночной) и другими. Помимо этого, на экранах появилась бегущая строка, благодаря чему названия остановок стали полностью помещаться.

— Обновление протестировали и уже запустили. Ориентироваться в маршрутах стало еще удобнее, — передает слова заммэра Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В 2023 году в городе было запущено тестирование нового малогабаритного электробуса, курсирующего на западе столицы по маршруту № 883.