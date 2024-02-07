Городские службы начали работу в усиленном режиме из-за снегопада

Городские службы приступили к работе в усиленном режиме из-за снегопада, который продлится до конца дня. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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В уборке столицы задействованы техника, дворники, бригады ручной уборки и привлеченные силы. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Согласно прогнозам, в городе возможны сильные порывы ветра, местами пройдет метель.

— В ближайшие часы интенсивность осадков не снизится. Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Циклон «Ольга» 7 февраля принесет в Москву порядка четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице выпадет от 9 до 12 миллиметров осадков, что станет рекордным количеством для этого дня за последние 29 лет.