Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Столичные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом в среду, 7 февраля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

© Вечерняя Москва

Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

По прогнозам метеорологов, в столице 7 февраля ожидается сильный снег. Интенсивные осадки начнутся во второй половине дня.

— Возможны сильные порывы ветра, местами метель. Будьте внимательны на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — следует из публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Циклон «Ольга» 7 февраля принесет в Москву порядка четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице выпадет от 9 до 12 миллиметров осадков, что станет рекордным количеством для этого дня за последние 29 лет.