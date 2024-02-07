Москвичам напомнили о запрете парковаться на велодорожках
Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов напомнил о запрете парковаться на велодорожках или ездить по ним на автомобилях.
По его словам, в январе 3,5 тысячи водителей проигнорировали ПДД и оставили машины на велосипедной полосе под запрещающими остановку знаками. За нарушение правила им были выписаны штрафы размером три тысячи рублей.
Ликсутов подчеркнул, что по решению инспекторов административной дорожной инспекции столицы в январе с велодорожек эвакуировали 300 автомобилей, среди которых 13 Mercedes, восемь Range Rover и пять Lexus.
— Велодорожки организованы специально для велосипедистов. Просим водителей быть внимательными, с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, не оставлять машины на разметке и под запрещающими знаками, — передает слова заммэра Telegram-канал «Дептранс Москвы».
С начала сентября 2023 года в столице изъяли 636 автомобилей такси из-за нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров. Об этом в декабре сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.