Собянин заявил об открытии двух поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии двух поликлиник на северо-востоке и юге столицы.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На улице Ленская, д. 21а работают филиалы поликлиники №218 и детской поликлиники №11. На улице Автозаводская, д. 23, стр. 177 — новые филиалы поликлиники №67 и детской поликлиники №61», — написал Собянин.

Он также отметил, что медучреждения соответствуют новому городскому стандарту, оснащены современным оборудованием, комфортными зонами ожидания, удобными комнатами отдыха для персонала.

Поликлиники обслуживают более 90 тыс. жителей Бабушкинского и Даниловского районов, 17 тыс. из них — дети.