Москвичей предупредили о снегопаде с метелью в среду

"В среду в Москве прогнозируется умеренный снег, местам сильный, за счет чего высота сугробов заметно увеличится. Снегопад будет длиться примерно 6-8 часов, и за это время выпадет 7-10 мм осадков, что соответствует 25% от месячной нормы", - сказал он, отметив, что сильные осадки обусловлены циклоном, который сформировался над Северным морем, а Москва будет находиться на его восточной периферии.