В московском университете РТУ МИРЭА выявили заболевшего корью

В кампусе Российского технологического университета МИРЭА в Москве выявили один случай заболевания корью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

После обнаружения кори занятия в кампусе на проспекте Вернадского будут проводиться онлайн. Решение действует три дня - 9, 10 и 12 февраля.

Планируется, что со следующего вторника кампус вернется к работе в очном формате.