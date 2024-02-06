Работу системы отопления скорректировали из-за ожидаемого похолодания

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21–23 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — отметил он.