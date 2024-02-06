Работу системы отопления скорректировали из-за ожидаемого похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 21–23 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — отметил он.
Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с уличной температурой.
Специалисты заблаговременно получают задание на изменение режима на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируют за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Корректировка проходит под контролем диспетчерских служб Московской объединенной энергетической компании в автоматическом режиме с учетом показателей температурных датчиков.