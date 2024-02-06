Москвичей предупредили о снегопаде и сильном ветре

Сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду, снегопад, метель и гололедица на дорогах ожидаются днем в пятницу, 7 февраля, в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

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В ведомстве со ссылкой на прогноз Росгидромета объяснили, что такая погода будет наблюдаться в столице из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов.

В связи с этим в МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, водителям посоветовали избегать маневров и перестроений, а также не парковать транспортные средства возле шатких конструкций и деревьев.

Пешеходам же напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

При необходимости в ведомстве посоветовали звонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы предупредили москвичей и гостей столицы, что службы осуществляют постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят работы исходя из погодных условий.