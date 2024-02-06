В парке «Кузьминки» в Москве создадут новые точки общепита

«Например, сейчас на аукционы выставили шесть киосков, расположенных на территории парка «Кузьминки». Площадь каждого объекта — пять квадратных метров. Победители откроют в них точки общепита. Принять участие в торгах могут все желающие», — сказал Пуртов.