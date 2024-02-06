Собянин сообщил о завершении строительства трех корпусов на площадке «Алабушево»

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за частные средства строят промышленный технопарк.

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Об этом 6 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

В рамках проекта уже ввели в эксплуатацию КПП и три корпуса, где, помимо производственных площадок, есть офисы, столовая, медпункт и технические комнаты. Около 80 процентов площадей сданы в аренду предприятиям, которые смогут получить статус резидента ОЭЗ, а вместе с ним и налоговые льготы.

— Этот технопарк — пример взаимовыгодного сотрудничества между городом и бизнесом, — написал Сергей Собянин. — Столица получает современную инфраструктуру для размещения инновационных производств, а инвестор — льготы при строительстве жилья.

Всего в технопарке будет около двух тысяч рабочих мест. Вторую очередь проекта сдадут осенью 2026 года.

Также в соцсетях Сергей Собянин рассказал, как московские предприятия используют в работе нейросети.

— В одной из компаний проводят «мозговой штурм» с искусственным интеллектом, — привел пример мэр. — Лучшие идеи, сгенерированные компьютерным мозгом, далее обсуждаются в коллективе.

Хорошими помощниками нейросети оказались в сфере продаж. Им доверяют обработку сложных запросов. К искусственному интеллекту также обращаются кадровые службы. Умные алгоритмы сокращают поиски нужного кандидата до 2–3 дней.