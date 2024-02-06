В 16 районах Москвы проверили качество воздуха по заявкам жителей

"В период с 29 января по 04 февраля 2024 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 16 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.