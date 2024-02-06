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Как Москву впервые украсили к китайскому Новому году

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Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
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Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
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Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Мужчина на улице города, украшенной в преддверии Нового года по китайскому календарю
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Мужчина на улице города, украшенной в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Подготовка к празднованию Нового года по китайскому календарю в Камергерском переулке в Москве
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Подготовка к празднованию Нового года по китайскому календарю в Камергерском переулке в Москве 
© Михаил Синицын/ТАСС

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Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
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Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
Подготовка к празднованию Нового года по китайскому календарю в Камергерском переулке в Москве
6/20
Подготовка к празднованию Нового года по китайскому календарю в Камергерском переулке в Москве 
© Михаил Синицын/ТАСС
Украшения фасада на Новом Арбате в преддверии Нового года по китайскому календарю
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Украшения фасада на Новом Арбате в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Софья Сандурская/ТАСС
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
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Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Горожане во время прогулки по Новому Арбату, украшенном в преддверии Нового года по китайскому календарю
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Горожане во время прогулки по Новому Арбату, украшенном в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Софья Сандурская/ТАСС

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Подготовка к празднованию Нового года по китайскому календарю в Камергерском переулке в Москве
10/20
Подготовка к празднованию Нового года по китайскому календарю в Камергерском переулке в Москве 
© Михаил Синицын/ТАСС
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
11/20
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
12/20
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
13/20
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы
14/20
Украшения к Новому году по китайскому календарю в центре Москвы 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

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Мужчина в Камергерском переулке, украшенном в предверии Нового года по китайскому календарю.
15/20
Мужчина в Камергерском переулке, украшенном в предверии Нового года по китайскому календарю. 
© Михаил Синицын/ТАСС
Украшения на Новом Арбате в преддверии Нового года по китайскому календарю
16/20
Украшения на Новом Арбате в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Софья Сандурская/ТАСС
Иллюминация в Камергерском переулке, украшенном в преддверии Нового года по китайскому календарю
17/20
Иллюминация в Камергерском переулке, украшенном в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Михаил Синицын/ТАСС
Горожане во время прогулки по Новому Арбату, украшенном в преддверии Нового года по китайскому календарю
18/20
Горожане во время прогулки по Новому Арбату, украшенном в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Софья Сандурская/ТАСС
Памятник Сергею Прокофьеву в Камергерсокм переулке во время подготовки к празднованию Нового года по китайскому календарю.
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Памятник Сергею Прокофьеву в Камергерсокм переулке во время подготовки к празднованию Нового года по китайскому календарю. 
© Михаил Синицын/ТАСС

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Украшения на Новом Арбате в преддверии Нового года по китайскому календарю
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Украшения на Новом Арбате в преддверии Нового года по китайскому календарю 
© Софья Сандурская/ТАСС

В этом году Москва впервые будет отмечать китайский Новый год. Сам праздник начинается 10 февраля, но гуляния традиционно длятся 15 дней. 9 февраля в столице откроется масштабный фестиваль, который проводится впервые. Ради него улицы города украсили в традиционном китайском стиле.

На Новом Арбате, Тверском бульваре, Тверской площади, в Камергерском переулке и других центральных улицах появились световые арки, красные китайские фонарики, красные пагоды с золотыми крышами, фигурки драконов и свитки с новогодними поздравлениями. Впервые отметить китайский Новый год решили в «Аптекарском огороде» — в саду появились красные фонарики, гирлянды и парящие драконы.

Праздничные мероприятия продлятся до 18 февраля. Москвичи на фестивале смогут попробовать блюда традиционной китайской кухни, научиться каллиграфии и китайским народным песням. Посольство КНР выразило надежду, что гуляния станут ежегодными.

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