Атмосферное давление достигнет рекордного минимума в Москве

Как ожидается, выпадет около четверти месячной нормы осадков. Это примерно 9-12 миллиметров. В этом случае снегопад побьет рекорд 29-летней давности. 7 февраля 1995 года выпало 9,5 миллиметров осадков. На этот раз снег будет идти, не прекращаясь, как минимум сутки. В итоге сугробы вырастут до 50 сантиметров. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура опустится до минус 10.