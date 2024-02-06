Почти 29 тыс. человек посетили в январе павильон «Макет Москвы» на ВДНХ
В январе 2024 года павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили почти 29 тыс. человек, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.
«В январе в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ сохранилась атмосфера новогодних праздников. Фотовыставка новогодних открыток, новогодние викторины и развлекательные светотехнические шоу создавали особый уют и приятное ощущение волшебства. За первый месяц 2024 года макет Москвы посетили 28 тыс. 809 человек», – говорится в сообщении.
Левкин, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что количество гостей павильона «Макет Москвы» постоянно растет.
«Еще два года назад, в январе 2022 года, его посетили 14 тыс. 675 человек – почти в два раза меньше, чем в январе текущего года. Это говорит о растущем интересе москвичей и гостей столицы к истории города и урбанистике», – отметил Левкин.
Глава ведомства добавил, что в январе павильон посетили 567 человек из 20 стран мира: туристы из Кувейта, ЮАР, Индии, Германии, Франции, Испании, больше всего иностранцев приехало из Беларуси и Китая.
«Для удобства посещения макета Москвы иностранными гостями в павильоне в свободном доступе находятся обновленные аудиогиды на шести языках: русском, английском, китайском, арабском, немецком и французском. С их помощью гости могут совершить обзорную экскурсию по макету, ознакомиться с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры столицы, такими как Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Крутицкое подворье, Екатерининский дворец и другие», – отметил Левкин.
Также в яваре в павильоне побывали более 3 тыс. школьников из более чем 130 учебных заведений страны.