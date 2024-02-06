Сугробы в Москве вырастут на один сантиметр после снегопада

Прирост свежевыпавшего снега в столице 6 февраля составит до одного сантиметра. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

По особым контролем городских служб находятся пешеходные зоны и тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к объектам социнфраструктуры.

Между тем неблагоприятные погодные не повлияли на работу крупных столичных аэропортов. Шереметьево, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме.