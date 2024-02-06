Инвестор возведет офисный центр в Пыхтине

В четырех его корпусах появятся пешеходный променад, фитнес-центр, торговые и сервисные площади. Здесь смогут работать более 4,6 тысячи человек.

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Рядом со станцией метро «Пыхтино» возведут офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор — группа “Абсолют” — построит многофункциональный офисный центр в поселении Внуковском в ТиНАО рядом со станцией метро “Пыхтино”. Там смогут трудоустроиться более 4,6 тысячи человек. Завершить строительство девелопер планирует в 2025 году», — рассказал Владимир Ефимов.

Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на возведение объекта. Он появится по адресу: поселение Внуковское, 9-й квартал, земельный участок № 1.

«Деловой комплекс будет состоять из четырех пятиэтажных корпусов. Его планируют построить по авторской архитектурной концепции. Важным элементом нового центра станет особое благоустройство внутренней территории офисного пространства. Появится пешеходный променад с зелеными насаждениями. Он обеспечит бесшовное пространство между зданиями офисов и будет дополнен местами отдыха и общественного питания. Помимо ресторанов и кафе, на первых этажах здания запланированы фитнес-центр, торговые и сервисные площади», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав ОВладислав Овчинский.

Для посетителей комплекса организуют парковку почти на 250 машино-мест с зоной зарядки автомобилей и дополнительными элементами благоустройства.

Все этапы строительства будет контролировать Мосгосстройнадзор. После начала работ на объекте инспекторы составили индивидуальную программу его проверок. По поручению Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству строительства объектов деловой инфраструктуры города, подчеркнул председатель комитета Антон Слободчиков.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство 130 объектов, в том числе новых промышленных предприятий, логистических комплексов, офисных и торговых центов, учреждений образования, культуры и спорта. Их общая площадь превысит 3,1 миллиона квадратных метров. Там смогут работать свыше 120 тысяч москвичей. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в столице. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.