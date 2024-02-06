Город выставит на торги земельный участок для строительства паркинга в районе Северный

«В ближайшее время на аукцион по аренде будет выставлен земельный участок площадью 1,93 гектара в районе Северный для строительства и эксплуатации паркинга. В нем также предлагается разместить предприятия по обслуживанию автомобилей, офисы, объекты культурно-досугового назначения или спортивные залы. Срок аренды участка —10 лет и восемь месяцев. Из них 42 месяца отводится на получение разрешения на строительство, 43 месяца — на проведение работ нулевого цикла, которые включают устройство котлована, фундамента, стен и перекрытий подземной части здания», — рассказал Максим Гаман.