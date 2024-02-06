Город выставит на торги земельный участок для строительства паркинга в районе Северный
Он расположен по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок № 169г.
В первом квартале 2024 года на аукцион выставят земельный участок в районе Северный для строительства паркинга площадью почти 57 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«В ближайшее время на аукцион по аренде будет выставлен земельный участок площадью 1,93 гектара в районе Северный для строительства и эксплуатации паркинга. В нем также предлагается разместить предприятия по обслуживанию автомобилей, офисы, объекты культурно-досугового назначения или спортивные залы. Срок аренды участка —10 лет и восемь месяцев. Из них 42 месяца отводится на получение разрешения на строительство, 43 месяца — на проведение работ нулевого цикла, которые включают устройство котлована, фундамента, стен и перекрытий подземной части здания», — рассказал Максим Гаман.
Участок расположен по адресу: Дмитровское шоссе, земельный участок № 169г. Рядом с ним находятся жилые кварталы с многоэтажной застройкой.
На участке планируется построить восьмиэтажный гаражный комплекс с автомойкой и магазином, добавила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.
«В высоту можно построить объект от шести до восьми этажей. Общая площадь здания составит 56,7 тысячи квадратных метров, в том числе площадь самих гаражей — не менее 40 тысяч квадратных метров. Гаражный комплекс будет востребован у местных жителей и разнообразит инфраструктуру района. Более того, он поспособствует увеличению числа парковочных мест в жилой застройке. Ранее Сергей Собянин говорил о различных вариантах решения вопроса с парковками, что, безусловно, важно для создания комфортной городской среды», — уточнила она.
Вся информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, публикуется на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения аукционов и подать заявку на осмотр объекта.
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