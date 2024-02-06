Синоптик предупредил о непогоде из-за циклона «Ольга» в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в среду, 7 февраля, из-за циклона «Ольга» в Москве выпадет около четверти от месячной нормы снега. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным «Фобоса», в ночь на 7 февраля в Москве ожидается минус семь-десять градусов, в столичном регионе — до 12 градусов ниже ноля.

С 12:00 среды начнутся снегопады, переходящие в метели с ухудшением видимости до 500 метров. В этот день в столичном регионе ожидается до 9-12 миллиметров осадков (примерно четверть от месячной нормы). В «Фобосе» считают, что это 7 февраля может побить рекорд 7 февраля 1995 года, когда в Москве зафиксировали 9,5 миллиметра осадков.

Ожидается, что сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров и впервые в сезоне станут полуметровыми. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а дневные температуры составят от минус двух до семи градусов ниже ноля.

В середине декабря непогоду в Москву принес циклон «Ваня», сопровождавшийся метелями и сильным ветром. На дорогах тогда образовались снежные заносы, а стоимость поездок на такси в Москве выросла в полтора-два раза.