На пересадочных станциях московского метро появится новая напольная навигация

Она будет выдержана в общей стилистике московского транспорта с привычными для пассажиров символами и пиктограммами.

© Ю. Иванко. Mos.ru

На более чем 150 пересадочных станциях московского метро в 2024 году начнут размещать новую напольную навигацию. На ней отметят линии, на которые можно перейти, а также выходы к вокзалам и поездам «Аэроэкспресса».

«Напольная навигация стала одним из первых изменений всей навигационной системы московского транспорта. Навигационные указатели начали появляться в 2014 году. Ориентироваться по ним удобно и просто, их легко заметить, даже когда спешишь. Сейчас мы проектируем новые элементы, пассажиры скоро смогут их увидеть. Мы делаем поездки в городском транспорте еще комфортнее по поручению Сергея Собянина», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.

Кроме того, на элементах напольной навигации обозначат пересадки, ведущие к Московским центральным диаметрам.

Новая навигация выполнена в общей стилистике московского транспорта с привычными для пассажиров символами и пиктограммами. В этом году маршрутные указатели начнут изготавливать из специального термопластика, который нанесут поверх напольного покрытия. Ранее для этого приходилось вынимать плитку и заменять ее на другую, в виде навигационного элемента. Новый метод поможет сохранить отделку станции метро и позволит быстрее монтировать навигационные элементы. Для нанесения на пол нескольких указателей будет достаточно одного ночного перерыва.