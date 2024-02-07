Бочкарев: Каскадный водопад появится на территории ЖК в Раменках

На территории жилого комплекса, расположенного в районе Раменки Западного административного округа столицы, в рамках благоустройства будут созданы амфитеатр и каскадный водопад. Об этом в среду, 7 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, в ходе благоустройства на территории у ЖК также расположат зону для йоги, турники и тренажеры, столы для настольного тенниса и кольцо для стритбола. Специалисты проложат прогулочный маршрут вдоль искусственного ручья, который будет течь от каскадного водопада. Для озеленения планируется применить полевые цветы, многолетние и злаковые растения.

— Во дворе жилого комплекса в 3-м Сетуньском проезде планируется обустроить площадь с амфитеатром и каскадным водопадом, за которым будет создана зона для пикников. Для детей проектом предусмотрена двухуровневая площадка, игровые башни с сетками и гамаками для активных игр, а также скалодром, — рассказал Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что две жилые секции объединят мостом, который будет нести не только эстетическую, но и общественную функцию. Здесь планируется разместить инфраструктуру для жителей.